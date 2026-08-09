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Überraschung! Dieser Ö3-Star verkündet süße Baby-News

Moderatorin Gabi Hiller wird 2027 zum ersten Mal Mama, wie sie via Instagram bekannt gibt.
09.08.2026, 11:40

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Paul Pizzera, Gabi Hiller, Phillip Hansa

Ö3-Moderatorin Gabi Hiller hatte am Sonntagvormittag besonders süße Neuigkeiten zu verkünden. Sie wird zum ersten Mal Mama.

„Plot Twist: 2027 hat schon einen fixen Termin im Kalender“, schreibt sie auf Instagram zu einem Bild, das sie mit kleinen Turnschuhen in der Hand zeigt.

Dazu stellt sie noch eine Fotostrecke, wo sie von „Vorfreude deluxe“ und „mom to be“ spricht. Dabei verrät sie auch, dass sie natürlich bereits mit Baby im Bauch sowohl im Radio, als auch auf Events und auf der Podcastbühne moderiert hat.

Wie Vogelspinne Rosi Ö3-Moderatorin Gabi Hiller ins Schwitzen brachte

Zum Schluss stellt sie noch ein Foto von ihrem Partner Michael und ihr hinein und freut sich darauf, dass sie „bald zu dritt“ sein werden.

kurier.at, SW  | 

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