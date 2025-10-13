Wie Vogelspinne Rosi Ö3-Moderatorin Gabi Hiller ins Schwitzen brachte
Die Wecker-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa stellen sich jetzt bei der Ö3-Wecker-Halloween-Challenge besonders grauslichen Aufgaben. Zum Auftakt ging's in den Tiergarten Schönbrunn. Zur Auswahl stand entweder Kuschelkurs mit einer Vogelspinne oder einer Königspython. Es galt: Wer zuerst aufgibt, verliert!
"Wenn mir die Spinne über den Kopf läuft, bin ich raus!“, so Hiller.
Das Los hat entschieden: Gabi Hiller musste Vogelspinne Rosi halten, Philipp Hansa bekam eine Königspython um den Hals.
"Ich schwitze so sehr, mir rinnt der Schweiß", meinte Hiller so gar nicht erfreut. Zwei Minuten lang musste sie Rosi auf ihrer Hand sitzen lassen. Hiller war zwar panisch, schaffte die Aufgabe aber dann doch souverän.
Hansa wurde dann die Python um den Hals gelegt. "Ich will nur nicht, dass sie ganz schnell ins Auge schnappt. Sie soll mir nicht in die Aorta beißen", so der Moderator, der aber auch die zwei Minuten schaffte.
In den nächsten Tagen kommen einige weitere Horror-Duelle auf das Ö3-Wecker-Duo zu.
