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Austropromis

Überraschung! Boxerin Nicole Wesner ist seit einem Jahr verheiratet

Die Sportlerin wollte mit der Bekanntgabe warten, bis sie ihren neuen Namen hat - doch das dauert.
14.06.2026, 10:41

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Ein Mann im Smoking umarmt eine Frau in einem blauen Samtkleid.

Still und heimlich hat Boxerin Nicole Wesner ihren Partner Leonardo Cappadonna geheiratet - und das bereits vor einem Jahr.

Erst jetzt hat sie die freudigen Nachrichten via Instagram mit der Welt geteilt. Warum sie damit so lange gewartet hat, hat aber einen besonderen Grund, wie sie schreibt.

"Eigentlich wollte ich unsere Hochzeit erst posten, wenn ich meinen neuen Ehe-Namen habe." Da Wesner deutsche Staatsbürgerin ist, bekam sie den Namen nicht direkt bei der Trauung, sondern musste erst einen Antrag einreichen, und das dauert.

"Jedoch mahlen die bürokratischen Mühlen langsamer als gedacht. Aber was ist diese Zeit schon, wenn man das ganze Leben zusammen sein wird", nimmt sie es aber locker.

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Wesner und Cappadonna wurden im Sommer 2025 auch Eltern einer Tochter.

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