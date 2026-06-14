Überraschung! Boxerin Nicole Wesner ist seit einem Jahr verheiratet

Still und heimlich hat Boxerin Nicole Wesner ihren Partner Leonardo Cappadonna geheiratet - und das bereits vor einem Jahr.

Erst jetzt hat sie die freudigen Nachrichten via Instagram mit der Welt geteilt. Warum sie damit so lange gewartet hat, hat aber einen besonderen Grund, wie sie schreibt.

"Eigentlich wollte ich unsere Hochzeit erst posten, wenn ich meinen neuen Ehe-Namen habe." Da Wesner deutsche Staatsbürgerin ist, bekam sie den Namen nicht direkt bei der Trauung, sondern musste erst einen Antrag einreichen, und das dauert.