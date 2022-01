Überraschung: Zieht ATV-Tara ins Dschungelcamp?

Ab 21. Jänner gibt's auf RTL wieder Trash-TV vom Feinsten, denn das ist das Startdatum vom Dschungelcamp. Coronabedingt verschlägt es die "Stars" diesmal nicht in den australischen Dschungel, sondern nach Südafrika.

Die ersten Namen wurden vom Sender ja schon bekanntgegeben. So werden Anouschka Renzi, Tina Ruland, Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Filip Pavlovic mit von der Partie sein.

Wie "Heute" in einem Trailer gesehen haben will, soll auch die aus der ATV-Serie "Saturday Night Fever" bekannte Tara Tabitha dabei sein.