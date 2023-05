Traurige Nachrichten vom bekannten Medium Rosalinde Haller: "Krebs wieder da"

Sie ist eine der bekanntesten Kartenlegerinnen, Astrologinen und Hellseherinnen Österreichs (ob man an so etwas glauben mag oder nicht, sei jedem selbst überlassen) und war auch gern gesehener Gast auf zahlreichen Promi-Partys, Rosaline Hallers Voraussagen fanden auch immer wieder Platz in diversen Medien.