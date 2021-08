Trauer um "Wir leben im Gemeindebau"-Star: Herr Doser ist gestorben

Noch vor kurzem war der 63-Jährige mit anderen Reality-TV-Kult-Darstellern in der Kaiserrast in Stockerau bei der Schlagernacht der ATV-Stars. Jetzt ist er verstorben.

"Ein herzensguter Mensch, die Seele vom Gemeindebau, der liebenswerteste Detektiv Österreichs ist leider von uns gegangen. Wir denken an dich und du wirst für immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden, Herr Doser!", verabschiedet sich der Sender von ihm.

"Du bist nicht mehr da wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind", postete ATV-Kollegin Tamara auf Facebook.