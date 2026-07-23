Wegen Knieproblemen: Toni Polsters Ehefrau musste einspringen

Tirol ist derzeit für alle Tennisfans der Hotspot schlechthin – schließlich findet dort das Generali Open Kitzbühel statt. Aber auch abseits können sich Sportbegeisterte beweisen, wie am Donnerstag beim Pro-Am–Turnier beim Stanglwirt.

Auf dem Platz zeigten unter anderem Schauspieler Max Simonischek, Sänger Lukas Fendrich, Kabarettistin Nina Hartmann und die ehemalige Weltranglistensiebte Barbara „Babsi“ Schett ihr Können.

„Ich bin auf dem Tennisplatz aufgewachsen, spiele schon von klein auf und fühle mich auf dem Platz fast so wohl wie auf der Bühne“, meinte Hartmann lachend.

Etwas zurückhaltender zeigte sich diesmal Kickerlegende Toni Poster - Knieproblemen geschuldet. Dafür schickte er seine Ehefrau Birgit auf den Platz.