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Austropromis

Wegen Knieproblemen: Toni Polsters Ehefrau musste einspringen

Beim Pro-Am-Turnier am Donnerstag servierte die Prominenz nicht nur Bälle, sondern auch Wuchteln.
23.07.2026, 15:26

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Birgit und Toni Polster

Tirol ist derzeit für alle Tennisfans der Hotspot schlechthin – schließlich findet dort das Generali Open Kitzbühel statt. Aber auch abseits können sich Sportbegeisterte beweisen, wie am Donnerstag beim Pro-Am–Turnier beim Stanglwirt.

Auf dem Platz zeigten unter anderem Schauspieler Max Simonischek, Sänger Lukas Fendrich, Kabarettistin Nina Hartmann und die ehemalige Weltranglistensiebte Barbara „Babsi“ Schett ihr Können. 

„Ich bin auf dem Tennisplatz aufgewachsen, spiele schon von klein auf und fühle mich auf dem Platz fast so wohl wie auf der Bühne“, meinte Hartmann lachend. 

Etwas zurückhaltender zeigte sich diesmal Kickerlegende Toni Poster - Knieproblemen geschuldet. Dafür schickte er seine Ehefrau Birgit auf den Platz. 

KURIER-GF Richard Grasl und Kickerlegende Toni Polster.

KURIER-GF Richard Grasl und Kickerlegende Toni Polster

„Toni will heuer unbedingt gewinnen. Endlich schickt er ein Familienmitglied ins Rennen, das auch eine Rückhand hat“, kommentierte der Turnierdirektor Alexander Antonitsch launig. 

Für den Sieg reichte es dann aber leider doch nicht: Neil Oberleitner, Nummer 39 der Doppel-Weltrangliste, setzte sich gemeinsam mit seiner Partnerin durch.

Kitzbühel ist derzeit der Hotspot: Selbst Jessica Alba ist da

Applaudiert haben auch: Schauspielerin Valerie Huber und Skisprunglegende Thomas Morgenstern.

kurier.at, LT  | 

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