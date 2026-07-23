Kitzbühel ist derzeit der Hotspot: Selbst Jessica Alba ist da

Kitzbühel scheint momentan wirklich der „place to be“ zu sein - und das nicht nur für die Tenniswelt. Dort findet ja gerade das Generali Open statt, aber auch viele prominent besetzte Sideevents stehen an.

Und mittendrin tummelt sich auch ein Hollywoodstar, der anscheinend wirklich seine Liebe zu Tirol entdeckt hat. Schauspielerin Jessica Alba ist nämlich erneut im Lande, wie sie auch via Instagram wissen lässt.

„Wenn du deine beste Freundin zu einem ‚Wellness-Urlaub‘ überredest … und daraus irgendwie ein waschechtes Fitness- und Abenteuer-Retreat wird“, postete sie.

Dazu sieht man Bilder und Videos, die sie zum Beispiel beim Radfahren zeigen.