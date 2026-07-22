Was Schlagerstar Hansi Hinterseer nicht besonders gut kann

Im Rahmen des Generali Open in Kitzbühel wurden jetzt auch die Golfschläger ausgepackt – und zwar bei der Premiere der „Interwetten Champions Round“.

„Eine großartige Gelegenheit, sich auszutauschen“, so Generali-Open-Veranstalter Markus Bodner.

Ebenfalls am Golfplatz dabei war Schlagerstar Hansi Hinterseer. „Ich mache es sehr gerne. Ich kann es zwar nicht besonders gut, aber ich mache es gern. Also: Augen zu und durch“, lachte er.

Auch Ex-Skiadler Thomas Morgenstern spielte mit. „Grundsätzlich spiele ich sehr gerne Golf. Heute eine coole Runde und danach noch Tennis schauen – das ist für mich der perfekte Tag“, sagte er.