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Was Schlagerstar Hansi Hinterseer nicht besonders gut kann

In Kitzbühel wurden am Mittwoch im Zuge des Generali Open auch die Golfschläger geschwungen.
22.07.2026, 14:58

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Hansi Hinterseer und Thomas Morgenstern

Im Rahmen des Generali Open in Kitzbühel wurden jetzt auch die Golfschläger ausgepackt – und zwar bei der Premiere der „Interwetten Champions Round“. 

„Eine großartige Gelegenheit, sich auszutauschen“, so Generali-Open-Veranstalter Markus Bodner

Ebenfalls am Golfplatz dabei war Schlagerstar Hansi Hinterseer. „Ich mache es sehr gerne. Ich kann es zwar nicht besonders gut, aber ich mache es gern. Also: Augen zu und durch“, lachte er.

Auch Ex-Skiadler Thomas Morgenstern spielte mit. „Grundsätzlich spiele ich sehr gerne Golf. Heute eine coole Runde und danach noch Tennis schauen – das ist für mich der perfekte Tag“, sagte er.

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Den sportlichen Premieren-Sieg holte sich das Team rund um den Olympiasieger in der Nordischen Kombination David Kreiner. Gemeinsam mit Octagon-Lizenzgeber Jorge Salkeld, Benjamin Boldt und David Morgenbesser setzte er sich gegen die übrigen Flights durch.

Golf
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