Toni Polster bietet Reizwäsche von Michael Ostrowski an

Reizwäsche von Schauspieler Michael Ostrowski gefällig? Zugegeben, nicht privat getragen, dafür aber in einer Rolle am Theater in der Josefstadt.

Oder doch vielleicht eine von Maler Arik Brauer designte und handsignierte Rotweinflasche (im 18-Liter-Format versteht sich)?

Dann auf zum Promi-Flohmarkt von Kicker-Legende Toni Polster (17. November, 10-18 Uhr, Arcotel Wimberger). Er stellt sich in den Dienst der guten Sache und trommelte 99 Prominente zusammen, die ihre Schränke öffneten und deren Inhalt nun feilbieten.