Tom Neuwirth aka Conchita Wurst spielt jetzt Operette
Tom Neuwirth aka Conchita Wurst zieht es wieder zum Schauspiel. Nach seiner Hauptrolle in "Luziwuzi" (Rabenhoftheater) und mehreren kleineren Rollen im Film "Die Blutgräfin", geht es jetzt auf die Operettenbühne.
In der Pride-Edition von "Die Fledermaus" (queerer Blick auf die Operette) wird der Künstler in die Rolle des "Frosch" schlüpfen.
Tom Neuwirth ist ein großartiger und vielseitiger Künstler, der sich immer wieder neu erfindet und uns mit seiner Wandlungsfähigkeit überrascht."
Außerdem sei es "im Pride Month wichtig, bekannte Geschichten neu zu erzählen, Geschlechterrollen zu hinterfragen und sichtbar zu machen, wie vielfältig Liebe und Identität sind. Gerade weil Tom auch als Conchita Wurst eine so wichtige Rolle in der Pride Community innehat, ist diese künstlerische Zusammenarbeit ein Perfect Match."
Die Premiere ist am 9. Juni.
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