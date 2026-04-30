Tom Neuwirth aka Conchita Wurst spielt jetzt Operette

Tom Neuwirth aka Conchita Wurst zieht es wieder zum Schauspiel. Nach seiner Hauptrolle in "Luziwuzi" (Rabenhoftheater) und mehreren kleineren Rollen im Film "Die Blutgräfin", geht es jetzt auf die Operettenbühne. In der Pride-Edition von "Die Fledermaus" (queerer Blick auf die Operette) wird der Künstler in die Rolle des "Frosch" schlüpfen.

"Ich bin überwältigt und fühle mich geehrt, Teil dieser besonderen Produktion sein zu dürfen. Die Volksoper ist ein traditionsreiches Haus, das über Grenzen hinausdenkt und queere Kunst willkommen heißt. Es freut mich sehr, dass ,Die Fledermaus' – eines der bekanntesten Werke der Operette – für die Pride Edition eine queere Perspektive erhält, und ich bin voller Vorfreude, die ikonische Rolle des Frosch zu übernehmen und neu zu interpretieren", sagt Neuwirth zu dem Engagement. Volksoperndirektorin Lotte de Beer ist besonders erfreut über die Besetzung, die ihr hier gelungen ist: "Tom Neuwirth ist ein großartiger und vielseitiger Künstler, der sich immer wieder neu erfindet und uns mit seiner Wandlungsfähigkeit überrascht."