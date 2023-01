Tanzvergnügen und prominente Gäste am Ball der Wiener Wirtschaft

In der Ballsaison vergeht wirklich keine Woche, in der die Wiener Hofburg nicht in einen glanzvollen Tanzsaal verwandelt wird. Am Freitagabend stand der Ball der Wiener Wirtschaft auf dem Programm.

"Wir feiern an diesem Abend gemeinsam das Auferstehen des Wiener Ballgefühls und widmen ihn besonders allen Menschen, die tagtäglich in und für die Wiener Wirtschaft arbeiten. Die gesamte Wiener Ballsaison ist nicht nur eine ausgezeichnete Werbung für Wien als Stadt der Kultur und der Gastfreundschaft, sondern auch für den Wirtschaftsstandort und seine Unternehmen", so der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck.

Ein ganz großes Highlight erwartete die mehr als 2.000 Ballbesucher um Mitternacht. Denn da stürmte der italienische Popstar Umberto Tozzi die Bühne und gab Hits wie "Ti Amo" oder "Gloria" zum Besten.