Tanzschulbesitzerin Yvonne Rueff lässt sich Gebärmutter entfernen

Als Obfrau des "Dancer against Cancer"-Balls (heute, Samstag in der Wiener Hofburg) ist es Tanzschulbesitzerin Yvonne Rueff auch immer ein ganz besonderes Anliegen, auf die Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam zu machen. Wie sie dem KURIER erzählte, wird sie sich selbst am Dienstag ins Krankenhaus begeben, um ein 5 cm großes Myom an ihrer Gebärmutter entfernen zu lassen. Aber nicht nur das, auch Gebärmutter und Eileiter kommen raus.

"Es ist keine leichte Entscheidung, aber für die Gesundheit wahrscheinlich die bessere. Meine Ärztin hat mir auch dazu geraten, weil es prinzipiell jedes halbe Jahr nachkommen kann. Und es gibt ja immer die Gefahr, dass es bösartig ist. Diesmal ist es außen gutartig, wie es innen aussieht, weiß ich erst nach der Operation", erzählt Rueff dem KURIER.