Stress und Humor unterm Christbaum: Flo und Wisch's 'Weihnachten Last Minute'

"Ich will Weihnachten in meinem Herzen tragen und versuchen, es das ganze Jahr zu bewahren", meinte der britische Schriftsteller Charles Dickens ( 1870). So weit, so die romantische Vorstellung vom Fest der Liebe.

In der Realität sieht’s dann aber doch oft anders aus: Weihnachts-Geschenke-Shopping, überfüllte Christkindlmärkte, Stress in der Familie.

In ihrem Programm "Weihnachten Last Minute" beschäftigen sich die Kabarettisten Flo und Wisch genau mit dem Stress der "besinnlichsten" Zeit des Jahres.