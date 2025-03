Koubeks Kampfansage nach "Dancing Stars"-Debakel: "Es ist noch nicht aus!"

Stefan Koubek konnte im Laufe seiner Tennis-Karriere drei ATP-Turniere gewinnen. 2002 erreichte er beim Grand Slam in Melbourne das Viertelfinale, bei den French Open 1999 zog er ins Achtelfinale ein. In der Weltrangliste erreichte er mit Platz 20 seine beste Platzierung.

Nicht so optimal lief für ihn am Freitag die erste Show "Dancing Stars". Gemeinsam mit seiner Partnerin Manuela Stöckl versuchte er sich an einem Cha-Cha-Cha, bei dem ihm allerdings einige Patzer unterliefen.