Starmania-Jurorin Lili Paul Roncalli ist derzeit voll in Mode

Die Jurorin und Artistin Lili Paul-Roncalli überrascht Woche für Woche das Publikum von Starmania mit ihren Outfits. Verantwortlich für die aufregenden und trendigen Looks sind Designer der "MODE Wien", die in Zusammenarbeit mit der Let´s Dance Gewinnerin eine eigene Kollektion auf den Körper geschneidert haben.

In 12 exklusiven Unikaten der Modemachern Pollsiri, Atelier Stollnberger, Dagmar Mikolics - MD Modedesign, Manufaktur Herzblut, Couture Werkstatt Alexandra Gogolok-Nagl, Julia-Lara König, Karin P. Couture von "Die Schneidermeisterei" und IN OR NEAR ließ sich Roncalli jetzt im Hotel "ANDAZ Vienna Belvedere" ablichten.