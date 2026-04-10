Spitzenköche zeigen Herz und kochen für Menschen in Not

1,53 Millionen Menschen sind in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 336.000 leben in absoluter Armut. Diese Menschen können sich oft nicht einmal eine warme Mahlzeit am Tag leisten. Für diese Menschen hat das Österreichische Rote Kreuz jetzt die Initiative "Herz am Herd" gestartet, wo Spitzenköche in ganz Österreich an unterschiedlichen Tagen Erdäpfelgulasch für die "Team Österreich Tafel" zubereiten werden.

Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag im Restaurant "&flora" in Wien standen Parvin Razavi und Paul Ivic hinter dem Herd. "Eine warme Mahlzeit für Menschen zu kochen, ist nicht nur unser täglicher Job. Manchmal ist es auch ein Zeichen der Solidarität, der Unterstützung für andere. Wir freuen uns, die 'Team Österreich Tafel' unterstützen zu können", so die beiden Köche.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Österreichisches Rotes Kreuz Rudi Roubinek, Clemens Strobl, Aaron Karl, Martin Tardy und Clemens Unterreiner

Auch Promis wie die Schauspieler Rudi Roubinek und Aaron Karl, Bariton Clemens Unterreiner und Künstler Martin Tardy waren dabei um die Aktion zu unterstützen.