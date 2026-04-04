Was Bariton Clemens Unterreiner jetzt in Buenos Aires gemacht hat

Im Sommer wird der argentinische Tenor Gabriel Arce (sang schon an Opernhäusern in Spanien, Italien, Deutschland, Bulgarien, Malta, Griechenland, Frankreich, Belgien und Israel) den Pinkerton in "Madama Butterfly" bei der Oper Burg Gars singen.

Intendant Clemens Unterreiner kam dadurch auf die Idee, direkt vor Ort in Buenos Aires auf Talentsuche zu gehen. In einigen Agenturen traf er persönlich auf vielversprechende Sängerinnen und Sänger.

Dazwischen hatte Unterreiner auch Zeit, das Grab von Eva Perón (Evita) am Friedhof von Recoleta zu besuchen und sich vom Teatro Colón inspirieren zu lassen.

Wer jetzt aber glaubt, dass Unterreiner in Gars auch mit der Aufführung von Musicals liebäugelt, der liegt aber falsch.