Sommerfest der Raiffeisenlandesbank OÖ: Feiern mit den „Möglichmachern“

Bei strahlendem Sommerwetter und „bachalwoamer“ (angenehm warmer) Temperatur wurde Dienstagabend mehr als nur „a Neichtl“ (ein wenig) auf der Reiterplattform der Wiener Albertina gefeiert, denn dort wurde zum großen alljährlichen Fest der Raiffeisenlandesbank OÖ geladen.

„Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist auch in der Bundeshauptstadt ein kompetenter Bankpartner und Möglichmacher. Wir freuen uns jedes Jahr darauf, unsere Kundinnen und Kunden beim traditionellen Sommerfest persönlich begrüßen zu können“, so Generaldirektor Heinrich Schaller in seiner Begrüßungsrede. Seit 1999 ist die Raiffeisenlandesbank OÖ erfolgreich mit einem Standort in Wien präsent und begleitet mittlerweile in Wien und Umgebung rund 1.000 Firmenkunden.