Solo und Umzug: Wie Schauspielerin Sabine Petzl die Coronakrise nutzt

Wenn das Leben zum Stillstand kommt, kann das aber auch neue Chancen bergen. Bei Schauspielerin Sabine Petzl (54) hat jetzt in der Corona-Krise das künstlerische Leben ebenfalls pausiert. Keine Drehs, Auftritte oder Moderationen.

Die gebürtige Wienerin, die fünf Jahre in Salzburg gelebt hat, hat die Zeit genutzt, um vor vier Wochen wieder nach Niederösterreich zu siedeln. „Das ist auch wichtig, dass ich wieder da bin. Ich bin zwar in Wien geboren, aber vom Herzen her Niederösterreicherin. Hier bin ich aufgewachsen. Meine Brüder sind da. Jetzt bin ich wieder in meiner Hood“, lacht sie im KURIER-Interview.

Aber nicht nur das, die Mimin („Medicopter 117 – Jedes Leben zählt“, „Küstenwache“, „Bergdoktor“) ist auch gerade dabei, sich einen beruflichen Traum zu erfüllen. „Es gibt ein Projekt, auf das ich mich jetzt stürze, weil es keinen besseren Zeitpunkt gibt. Ich schreibe mein eigenes Soloprogramm. Corona hilft mir quasi, weil ich jetzt dafür genug Zeit habe und diese Zeit nutzen kann“, so Petzl.

„Um weitergehen zu können, müssen wir oft ganz weit runter, sozusagen eine große Pause-Taste drücken. Und das ist ja auch gerade weltweit erforderlich und gefordert durch diese Krise. Und das war auch für mich in meinem kleinen persönlichen Kosmos sehr wichtig, um dieses Projekt, dass ich seit vielen Jahren in meiner digitalen Schublade habe, endlich mal anzugehen. Also eigentlich hilfreich, wenn auch schmerzhaft“, erzählt sie.

„Das Programm wird aus zwei Teilen bestehen, wobei der eine Teil sogar relativ heiter wird. Da geht’s um die Hundeleute und Situationen aus dem Leben mit dem Hund“, verrät Petzl, die stolzes Frauchen von Hündin Susi ist, schon ein bisschen.