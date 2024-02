Sohn Hubertus erzählt, wie es zum tragischen Tod seiner Mutter Ira von Fürstenberg kam

In Rom werden Freunde und Familie am kommenden Freitag Abschied von ihr nehmen, danach soll sie ins Familiengrab in Strobl am Wolfgangsee in Salzburg gebettet werden.

"Es ist sehr schwierig, weil sie fast wie eine Schwester war und forever young! Für mich war sie unsterblich. Aber dann dachte ich mir, sie wäre keine glückliche alte Frau geworden", meint ihr Sohn.

Das letzte Mal gesehen hat er sie Ende Jänner. "Es war in Rom. Sie hatte sich gerade erholt und ich habe sie gemahnt, diszipliniert zu sein, weil sie es wieder ruhig angehen lassen soll. Aber es scheint nicht gewirkt zu haben ..."