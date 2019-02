So wird Anna Netrebko am Opernball glänzen

Sie ist der Star des heurigen Opernballs - gemeinsam mit ihrem Mann Yusif Eyvazov wird Anna Netrebko am Donnerstag am Staatsgewalze singen. “Ich freue mich sehr, nach über zehn Jahren nun zum dritten Mal den Opernball eröffnen zu können. Es ist jedes Mal einzigartig”, so Netrebko zur APA.