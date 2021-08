So verrückt ließ sich schauTV-Moderatorin Jenny Posch jetzt fotografieren

Als Alice einem Kaninchen nachläuft, das es furchtbar eilig zu haben scheint und ständig auf die Uhr blickt, verliert sie plötzlich das Gleichgewicht und purzelt in ein Loch. Kaum spürt sie wieder festen Boden unter den Füßen, befindet sie sich in einer zauberhaften Welt voller Fabelwesen, sprechender Tiere und in einer Tee-Party mitten im Wald.

Wenn man nun in den Park des Schlosses Schönbrunn in Wien blickte, fand man ähnlich Wundervolles vor, denn dort gab es ein Mode-Shooting mit Fotografin Isabella Abel anlässlich des alljährlichen Runway Vienna Fashion Days. Und als Inspiration wählte man – erraten! – "Alice im Wunderland" des Briten Lewis Carroll (1865).