So tickt die schönste Frau Österreichs, Larissa Robitschko

Es war schon weit nach Mitternacht als die Miss Steiermark Larissa Robitschko (22) in der Nacht auf Freitag im Museum Angerlehner in Wels (OÖ) zur schönsten Frau Österreichs gekürt wurde. Sie wird übrigens nicht Miss Austria, sondern "MISSion Austria Botschafterin" und soll Österreich so auf der ganzen Welt repräsentieren. Einer von vielen Schritten in Richtung Internationalität.

"Ich haber mir das schon länger gewünscht und es war immer ein Traum von mir, hier mitzumachen. Dass ich jetzt gewonnen habe, ist natürlich die Krönung der Sache. Ich möchte mich in diesem Jahr nicht nur persönlich weiterentwickeln, sondern auch soziale Projekte unterstützen", erzählt Larissa dem KURIER.