So sexy kann Klassik sein: Pianistin Donka Angatscheva in Lack und Latex

Großes Talent, mitreißende Bühnenpräsenz und Chopin im Blut – die gebürtige Bulgarin Donka Angatscheva (47) gab bereits mit zehn Jahren ihr erstes Konzert als Solistin. Ihr Weg führte die preisgekrönte Pianistin auf die renommiertesten Konzertbühnen im In- und Ausland, darunter den Wiener Musikverein oder die Tonhalle Zürich. Seit Ende 2025 steht sie auch als Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien an der Spitze einer der traditionsreichsten Musikinstitutionen Europas. Für eine exklusive Fotostrecke für das Magazin „Wiener“ zeigte sich die Konzertpianistin jetzt in Lackkleidern von „Epic Couture“ vor der Kamera der Foto- und Filmproduzenten-Zwillinge Sandu und Sorin Cucui von ihrer sinnlichen Seite. Fotografiert wurde im traditionsreichen Bösendorfer Salon in Wien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener/Style Arts / Sandu & Sorin Cucui Fotograf Sorin Cucui mit Pianistin Donka Angatscheva in Epic Couture



„Dieses Shooting ist sicherlich kein Versuch, zu provozieren. Es ist ein künstlerischer Ausdruck von purer Weiblichkeit, Stärke und Selbstvertrauen. Wer die Bilder aufmerksam betrachtet, sieht keinen Affront, sondern eine Frau, die sich ausdrückt, sich freispielt, Lust aufs Leben hat. Als Künstlerin darf man nicht aus Angst vor Ablehnung aufhören, sich zu entfalten“, so Angatscheva im Wiener-Interview.

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„In der Klassik besteht bis heute eine gewisse Vorstellung davon, wie eine ,seriöse’ Künstlerin auszusehen hat. Manchmal wirkt es fast so, als müsse man bewusst auf Weiblichkeit oder Attraktivität verzichten, um als besonders tiefgründig wahrgenommen zu werden. Das halte ich für absurd“, stellt sie klar. Heute würde sie Schönheit stärker mit Ausstrahlung, Charakter, Charisma und innerer Stärke verbinden. „Je älter ich werde, desto weniger interessiert mich Perfektion. Viel wichtiger ist für mich Authentizität.“

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Vom 13. bis 16. August findet das 42. Chopin-Festival in der Kartause Gaming, Scheibbs und Lunz am See statt – erstmals unter der Präsidentschaft von Donka Angatscheva. Große Namen wie u. a. Bass Günther Groissböck, Geigerin Lidia Baich, Kammersängerin Ildikó Raimondi, Schauspielerin Julia Stemberger, Sängerin Sandra Pires oder Dirigent Jimmy Chiang werden da auf der Bühne stehen. Aber auch vielversprechende Nachwuchstalente aus Europa, Südamerika und Asien werden sich vor Ort präsentieren.