Oper Burg Gars: „Madama Butterfly“-Premiere wird zum Tenor-Krimi

Traumhaftes Wetter und eine traumhafte Kulisse – mit Giacomo Puccinis Meisterwerk „Madama Butterfly“ feierte die Oper Burg Gars ausverkaufte Premiere.

„Pinkerton“ Vitaliy Kovalchuk plagte aber eine schwere, akute Allergie und so musste er nach dem ersten Akt stimmlich leider aufgeben.

Intendant Clemens Unterreiner regierte schnell und ließ den argentinischen Tenor Gabriel Arc, den Unterreiner im Zuge seines neuen Doppelbesetzungskonzepts nach Gars geholt hatte, rasch vom Hotel quasi direkt auf die Bühne bringen. Und so konnte die Vorstellung gerettet werden.