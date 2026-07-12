„Madama Butterfly“ in Gars: So funktioniert Oper pur

Dass ein Tenor um jeden Preis die Premiere singen will, auch wenn er stark indisponiert ist, kommt in den besten Häusern vor. Bei Sommeropern kann das zum Problem werden. Clemens Unterreiner, Intendant der Oper Burg Gars, selbst Sänger und seit 2005 im Ensemble der Wiener Staatsoper, hat für seine aktuelle Produktion, Puccinis „Madama Butterfly“, bei den zentralen Partien für Ersatz gesorgt. Die Frage ist nur, warum er bei der Premiere das nicht sofort nützt.

Tenor Vitaliy Kovalchuk klang bereits bei seiner ersten Arie „Dovunque al mondo“ sehr angestrengt, im Duett mit Cio-Cio-San war es dann mit der Stimme vorbei. Nach der Pause übernahm dann Gabriel Arce. Sublim intonierte er das „Addio fiorito asil“ mit einem Timbre, das an fließenden Honig denken ließ. Von ihm hätte man gern mehr gehört. Das ist der einzige Einwand, den man erheben kann.