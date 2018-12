So reagiert Ex-Skistar Lizz Görgl auf das Supertalent-Aus

Und natürlich wird sie mit der Musik weitermachen! "Anfang des Jahres bringen wir eine neue Single auf den Markt und schreiben an weiteren Titeln für mein Album. Am 28.12. spiele ich ab 16.00 Uhr mit meiner Band beim Ski-Weltcup am Semmering! Darauf freu' ich mich schon riesig, weil ich meine alte Leidenschaft mit meiner neuen an einem Ort verbinden kann."

Übel nimmt sie Dieter Bohlen seine harsche Beurteilung „Du warst beim Skifahren Weltklasse, aber um im Musikbusiness durchzustarten, reicht es leider nicht ganz“ auch nicht. „Ich habe seine Kritik verstanden, ihn aber auch gleichzeitig darum gebeten, mich auf meinem musikalischen Weg mit seinem Know-how zu unterstützen“, so die Doppelweltmeisterin.

„Es war aufregend und zugleich eigenartig, vor einer Jury zu singen. Eine neue Erfahrung, die nicht vergleichbar war mit all meinen anderen Liveauftritten, die ich bis jetzt hatte.“