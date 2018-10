So rasant hat man Opern-Diva Anna Netrebko noch nie gesehen

Sommer, Sonne, Strand und Meer - während man sich hierzulande schon auf die kalte Jahreszeit einstellen muss, verbringt Opernstar Anna Netrebko noch ein paar Tage in der Wärme. Und, wie bei ihr gewohnt, lässt sie auch diesmal ihre Fans via Instagram an ihren Freizeitaktivitäten teilhaben. So postete sie coole Bilder, die sie und Söhnchen Tiago auf einem Jetski zeigen.