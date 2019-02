So modisch wird der Opernball 2019

Der prunkvolle Salon Schönbrunn im Wiener Ringstraßen-Hotel Bristol wurde am Dienstagabend modisch aufgehübscht. Beim Couture Salon für den Opernball (28. Februar) reihte sich eine Robe an die nächste, der Swarovski-Schmuck glänzte, so weit das Auge reichte, und mittendrin gab es sogar eine coole Bar.



Die Opernballdrinks tragen in diesem Jahr übrigens so klingende Namen wie „Die Frau ohne Schatten“ und „Lebenswasser“. Zwischen den Beauty-Oasen wie einem Frisiertisch von Steinmetz-Bundy tummelten sich die Primaballerinen der Wiener Staatsoper wie Olga Esina, Maria Yakovleva, Alice Firenze oder Ketevan Papava und die hatten die Qual der Roben-Wahl.



Ihnen standen immerhin Kleider von namhaften heimischen Designern wie Anelia Peschev, Juergen Christian Hoerl, Laskari oder Michel Mayer zur edlen Auswahl. Papava verliebte sich etwa sofort in ein Kleid von Michel Mayer.