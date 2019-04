So macht sich Schauspielerin Lilian Klebow ROMY-fit

. „Noch bin ich nicht bereit, irgendwie an mein Gesicht ein Messer anzulegen und bin auch kein Freund davon. Ich würde gerne so altern, traue mich aber nicht zu sagen, was in 10, 15 Jahren sein wird“, so die SOKO-Donau-Kommissarin, die eine tolle Geschichte von Kollegin Erni Mangold erzählt. Es gab eine Anfrage aus Hollywood an Mangold, sie solle doch kommen, da es kaum mehr Schauspielerinnen mit authentischem Gesicht gäbe. „Da ist sie mein großes Vorbild. Sie hat ein fantastisches Gesicht.“