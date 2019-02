So ließ sich Hollywood-Star Will Ferrell in Ischgl einkochen

Locker, lecker und leger ging es zu, als US-Hollywood-Legende Will Ferrell (51, „ Zoolander“, „Starsky and Hutch“) am Valentinstag das Gourmet-Restaurant Stüva von „Gault& Millau Koch des Jahres 2019“ Benjamin Parth im Hotel Yscla in Ischgl ( Tirol) besuchte.

Welches der Gerichte ihn am meisten begeistert hatte, wurde Ferrell nach seinem Dinner in der „Stüva“ gefragt: „Die Langostinos mit Curry haben mindestens einen Oscar verdient! Es ist erstaunlich, was Benjamin Parth hier im Hochgebirge kulinarisch zaubert.“

Der Grund seines Aufenthalts im Paznaun: Die Hollywood-Produktion "Downhill", die in Ischgl, Fiss (Bezirk Landeck in Tirol) und Wien gedreht wird.