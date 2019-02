So hat man Conchita noch nie gesehen

Der zweite Name von Songcontest-Gewinner Conchita könnte "Überraschung" oder " Wandelbarkeit" sein. Ständig zeigt er sich in einem neuen Look, der die Fans immer wieder staunen lässt. Die Diva mit schwarzer Wallemähne, goldenem Glitzerkleid und schwindelerregend hohen High Heels gibt es schon lange nicht mehr. Das Aussehen von Conchita wurde wesentlich maskuliner. Und beim Grazer Tuntenball zeigte er sich nun noch einmal ganz anders.