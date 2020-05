So feierte Elisabeth Engstler ihren 60. Geburtstag

Songcontest-Teilnehmerin, Moderatorin, ROMY-Preisträgerin, Muscialdarstellerin, Dancing Stars-Finalistin – es lässt sich gar nicht alles aufzählen, was Elisabeth Engstler in ihrer bisherigen Karriere gemacht hat. Jetzt feierte die gebürtige Villacherin ihren 60. Geburtstag in aller Ruhe im engsten Familienkreis.Und als Überraschungsgast kam sogar ihre Schwester aus Kärnten angereist. „Ein wunderschöner Geburtstag“, resümierte das Allround-Talent.

Im Sommer hätte Engstler in der Sommernachtskomödie auf der Rosenburg in "Ein Käfig voller Narren" spielen sollen. Aufgrund der Corona-Krise wurde dies nun aber auf 2021 verschoben.