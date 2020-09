So erging es ORF-Moderatorin Fanny Stapf nach 50 Stunden ohne Schlaf

Ihre TV-Karriere startete sie schon als Kinderreporterin bei „Confetti TiVi“. „Dann hab ich ein bissl den Faden verloren und eher im Theaterbereich gearbeitet“, erzählt Fanny, die nach der berühmten Wiener Balletttänzerin Fanny Elßler (gestorben 1884) benannt wurde.

Wie Fanny Stapf ihren Weg in den Journalismus fand, wo sie sich in 10 Jahren sieht und was sie mit ZiB-Anchor Tobias Pötzelsberger verbindet, sehen Sie im Video.