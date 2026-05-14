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Austropromis

So ausgelassen war die 80er-Feier von Jazz Gitti

Im Marchfelderhof wurde die Jubilarin groß gefeiert und sorgte dort auch selbst für Stimmung. Sie kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken.
Stefanie Weichselbaum
14.05.2026, 05:00

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Eine strahlende Frau hält goldene Zahlen über einem Geburtstagskuchen mit Kerzen.

"Ich feiere endlich meinen 80. Geburtstag. Ich kann es selbst kaum glauben. Bitte bleibt mir weiterhin so verbunden und ich freue mich auf eine weitere gemeinsame, lustige und tolle Zeit", wendet sich Jazz Gitti direkt an ihre Fans. 

Groß gefeiert hat die Sängerin und Entertainerin im Marchfelderhof. Und dort ließ sie es sich natürlich auch nicht nehmen, selbst die Bühne zu stürmen und ihre größten Hits wie "A Wunda", "Du bist a Sensation" und "Jetzt gemmas an" zu singen.

Sichtlich gerührt zeigte sie sich auch von der Laudatio, die "Disco-Killers"-Musiker Thomas Strobl hielt. 

"Ich könnte den ganzen Abend über dieses ,A Wunda’ Gitti referieren. Sie hat wirklich nichts ausgelassen – von Schauspielrollen in ,Kaisermühlen Blues’ und ,Tohuwabohu’ bis zur Theaterbühne mit ,Pension Schöller’ und ,Die „Geierwally’. Dazu kommen unzählige Auszeichnungen mit Gold, Platin, Doppelplatin und Tripleplatin", zeichnete er ihre Karriere nach.

Jazz Gitti und Tochter Shlomit Butbul über ihre schweren und guten Zeiten

Auch wenn die Jazz Gitti nicht auf den Mund gefallen ist und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, ging sie besonders in jungen Jahren durch schwere Zeiten. Als sie gerade einmal 14 Jahre alt war, verstarb ihre Mutter und sie begann im Gastronomiebetrieb ihres Vaters zu arbeiten.

Shlomit Butbul klatscht

Geburtstagsfeier von Jazz Gitti im Marchfelderhof

Tochter Shlomit Butbul applaudierte ihrer Mama

80er Geburtstag von Jazz Gitti am 12.05.2026 im Marchfelderhof - © Conny de Beauclair

Geburtstagsfeier von Jazz Gitti im Marchfelderhof

Hotelier Hans-Werner Frömmel und Schauspieler Gerhard Ernst

80er Geburtstag von Jazz Gitti am 12.05.2026 im Marchfelderhof - © Conny de Beauclair

Geburtstagsfeier von Jazz Gitti im Marchfelderhof

Zahnärztin Kristina Worseg und Beauty-Doc Artur Worseg

80er Geburtstag von Jazz Gitti am 12.05.2026 im Marchfelderhof - © Conny de Beauclair

Geburtstagsfeier von Jazz Gitti im Marchfelderhof

Die ehemalige Eiskunstläuferin Trixi Schuba, Marchfelderhof-Chef Peter Grossmann und Birgit Sarata

80er Geburtstag von Jazz Gitti am 12.05.2026 im Marchfelderhof - © Conny de Beauclair

Geburtstagsfeier von Jazz Gitti im Marchfelderhof

Opernsängerin Natalia Ushakova und ihr Mann Rainer Schendl kamen mit Rosen für Jazz Gitti

Mit 16 Jahren zog es sie dann nach Israel (ihr Onkel lebte dort), sie heiratete und wurde schwanger. "Ich war zwar kein Kind von Traurigkeit, aber auch überhaupt nicht aufgeklärt.Sobald ich mit der Shlomit schwanger war, wusste ich aber, dass ich jetzt Verantwortung übernehmen muss. Die neun Monate im Bauch waren ja kein Lercherlschas“, sagte sie einmal in einem KURIER-Interview.

Sängerin Jazz Gitti gibt ihr Karriereende bekannt

Tochter Shlomit sei der wichtigste Mensch in ihrem Leben, neben ihrem Lebensgefährten und Manager Roman Bogner. Beruflich möchte sich die Gitti jetzt aber zurückziehen und veröffentlichte mit "Wann’s Zeit wird für mi" ihre letzte Single.

Israel
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