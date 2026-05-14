So ausgelassen war die 80er-Feier von Jazz Gitti

"Ich feiere endlich meinen 80. Geburtstag. Ich kann es selbst kaum glauben. Bitte bleibt mir weiterhin so verbunden und ich freue mich auf eine weitere gemeinsame, lustige und tolle Zeit", wendet sich Jazz Gitti direkt an ihre Fans. Groß gefeiert hat die Sängerin und Entertainerin im Marchfelderhof. Und dort ließ sie es sich natürlich auch nicht nehmen, selbst die Bühne zu stürmen und ihre größten Hits wie "A Wunda", "Du bist a Sensation" und "Jetzt gemmas an" zu singen.

Sichtlich gerührt zeigte sie sich auch von der Laudatio, die "Disco-Killers"-Musiker Thomas Strobl hielt. "Ich könnte den ganzen Abend über dieses ,A Wunda’ Gitti referieren. Sie hat wirklich nichts ausgelassen – von Schauspielrollen in ,Kaisermühlen Blues’ und ,Tohuwabohu’ bis zur Theaterbühne mit ,Pension Schöller’ und ,Die „Geierwally’. Dazu kommen unzählige Auszeichnungen mit Gold, Platin, Doppelplatin und Tripleplatin", zeichnete er ihre Karriere nach.

Auch wenn die Jazz Gitti nicht auf den Mund gefallen ist und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, ging sie besonders in jungen Jahren durch schwere Zeiten. Als sie gerade einmal 14 Jahre alt war, verstarb ihre Mutter und sie begann im Gastronomiebetrieb ihres Vaters zu arbeiten.

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Mit 16 Jahren zog es sie dann nach Israel (ihr Onkel lebte dort), sie heiratete und wurde schwanger. "Ich war zwar kein Kind von Traurigkeit, aber auch überhaupt nicht aufgeklärt.Sobald ich mit der Shlomit schwanger war, wusste ich aber, dass ich jetzt Verantwortung übernehmen muss. Die neun Monate im Bauch waren ja kein Lercherlschas“, sagte sie einmal in einem KURIER-Interview.