Unfall mit Richards BMW: Simone Lugner von Lugner City verklagt

Simone Lugner sieht sich mit einem Rechtsstreit konfrontiert. Die Witwe von Richard Lugner hatte im August einen Unfall im Wiener Gemeindebezirk Favoriten wenige Tage nach dessen Tod einen Unfall mit dem Dienstwagen ihres Ehemannes verursacht und wurde von der Lugner City verklagt.

Diese fordert die Werksattkosten ein. Doch Berichten zufolge soll an dem BMW mehr repariert worden sein, als durch den Unfall verursacht.

Simone Lugner Monate nach Unfall von Reparatur-Rechung überrascht

Simone Lugner war im Baustellenchaos am Wiener Gürtel am 20. August in einen Verkehrsunfall geraten. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde damals ein Unfallbericht ausgefüllt und für die Lugner-Witwe sei die Angelegenheit damit erledigt gewesen. Im Februar sei ihr dann völlig unerwartet eine Rechnung ins Haus geflattert. Darin habe die Lugner City 14.000 Euro für die Reparatur des BMWs gefordert, da der Wagen nicht Vollkasko versichert war.