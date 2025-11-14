Neues Lugner-Reality-Format startet auf ATV
Baumeister-Witwe Simone Lugner tritt als „Die letzte Lugnerin“ auf: Zwischen Erbstreit und Existenzangst.
Auch nach dem Tod des legendären Society-Baumeisters Richard Lugner setzt ATV noch auf die Marke Lugner. In „Die letzte Lugnerin“ soll Mörtels letzte Ehefrau, Simone Lugner, zwischen Erbstreit, Existenzangst und der Suche nach dem Glück gezeigt werden. Die dreiteilige Reality-Doku startet am 17. November auf JOYN und ATV.
Existenzängste und öffentliche Aufmerksamkeit
Simone Lugner sei vor dem Hintergrund eines "Scherbenhaufens aus Erbschaftsstreit, Existenzängsten und öffentlicher Aufmerksamkeit" mit der Kamera durch eine turbulente Zeit begleitet worden, heißt es in der Aussendung von ATV, in der es außerdem heißt: "Was als modernes Märchen zwischen Champagner und Blitzlichtgewitter begann, endet in einer bitteren Realität: Nach nur 74 gemeinsamen Tagen als Ehepaar stirbt Richard Lugner, Österreichs bekanntester Society-Baumeister, und hinterlässt seiner sechsten Ehefrau Simone, genannt ,Bienchen', nicht Reichtum und Ruhm, sondern Anwälte, Anfeindungen und offene Rechnungen".
Unterstützung erhalte sie dabei von ihrer eigenen Familie, ihrem Manager, der in ihr das Potenzial einer "neuen Society-Ikone" sehe, sowie Star-Astrologin Gerda Rogers, die einen Blick in ihre Zukunftsaussichten werfe.
Weiter wird zum Inhalt der vorerst drei Folgen vermerkt, dass Simone Lugner vom Glanz auf dem "Dancing Stars"-Parkett bis zur Vorladung vor Gericht gezeigt werde, unter anderem muss sie sie sich mit einem Schaden an Richard Lugners Auto herumschlagen, den sie verursacht haben soll. "Die Doku gewährt intime Einblicke in Simones Alltag, ihre emotionale Achterbahnfahrt und der Suche nach einem Stückchen Glück". Ihr Leben als „letzte Lugnerin“ bleibe ein "Balanceakt zwischen Glamour und Gnadenfrist".
Auf Bilder von "Mörtel" muss das interessierte Publikum indes nicht verzichten. Die Doku liefere laut ATV auch Rückblicke auf Simones Zeit mit Richard Lugner.
