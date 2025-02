So erlebte Simone Lugner den ersten Opernball ohne Richard Lugner

Auch wenn der Opernball am Donnerstagabend wieder über die Bühne ging, fehlte einer ganz besonders: Baumeister Richard Lugner (gest. 2024). Witwe Simone Lugner besuchte den Ball aber trotzdem und hatte sich dafür auch eine besondere Begleitung ausgesucht.

"Es war die beste Entscheidung, dass ich mit dem Roland Granzer, Richards ehemaligem Chauffeur zum Ball gegangen bin. Er hat jahrelang seine Stargäste und ihn in die Oper gebracht und jetzt sind wir gemeinsam in seinem Andenken hingegangen", so Simone zum KURIER.