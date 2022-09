Jetzt schon Silvester? Promi-Künstler verraten ihre liebsten Traditionen

Erika Pluhar kann mit einigen Gepflogenheiten weniger anfangen. "Ich leide meist unter dem Silvester-Geknalle rund um mein Haus, aber höre sehr gern – sofern gut dirigiert – das Neujahrskonzert am Morgen danach. Meine Wünsche richten sich Null nach der Jahreszahl - an die neue, bald also 2023, muss ich mich nur beim Signieren meiner Bücher gewöhnen."

Und Kabarettist Tricky Niki verbringt den letzten Abend des Jahres ohnehin schon seit zwanzig Jahren auf der Bühne. "Ich feiere und rutsche mit meinem lachenden Publikum heiter ins neue Jahr."