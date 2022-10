"Sexpertin" Gerti Senger spricht über ihre außereheliche Affäre

„Sex hat mich aber immer schon sehr interessiert! Deshalb habe ich dann praktischen und Anatomieunterricht bei den Ministranten bekommen. Ich habe sie für mich gewonnen, indem ich ihnen Obst geschenkt habe. Sie mussten auch nichts tun – außer sich mir zu zeigen. Ich musste mich selber nicht zeigen – ich war ja die Auftraggeberin“, bekennt sie offen.

Und sehr offen spricht sie auch von ihren „Schattenjahren“, einer außerehelichen Affäre. „Ich habe nie verstanden, dass jemand so eine geheime Geschichte als anregend empfinden kann. Ich habe das immer als Last empfunden. Ich bin mir sehr schlecht vorgekommen, dass mir das passiert. Ich war ja immer in der absoluten Absicht, zu bleiben!“

Sieben Jahre lang hat diese Zweigleisigkeit gedauert. „Man hat nach allen Seiten hin Schuldgefühle: Dem Kind gegenüber, dem Mann gegenüber, dem Geliebten gegenüber, sich selbst gegenüber – ich denke nicht so wahnsinnig gerne an diese Schattenjahre.“ Schlussendlich wurde aber dann daraus die große Liebe und Eduard Senger ihr jetziger Ehemann.