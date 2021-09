"Selfman" Andreas Steppan wird auf der Straße immer noch erkannt

Dummheit ist übrigens das Schlimmste für ihn. „Und in Zeiten wie diesen haben sich sehr viele Menschen, Institutionen, Ämter, Behörden sehr decouvriert und bloßgestellt. Man wusste es vorher schon, aber jetzt hat man es so richtig gesehen und gespürt vor allem. Dummheit ist die größte Gefahr und das, was uns am meisten aufregt.“

Aufregen könnte er sich auch ein bisserl, wenn er an den jungen Steppan zurückdenkt. „Ich schüttle über mein jüngeres Selbst immer öfter den Kopf“, meint er lachend.

Ob Andreas Steppan ein politischer Mensch ist, was er seinem jüngeren Ich gerne sagen würde und ob er lieber vor der Kamera oder auf der Bühne steht, das sehen Sie im Video oben.