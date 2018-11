Schwedens Kronprinzessin Victoria in Wien

Adel verpflichtet – und zwar zu purer Eleganz. Trotz eisiger Kälte verzichtete die schwedische Kronprinzessin Victoria (41) Mittwochnachmittag bei ihrem Besuch der Spanischen Hofreitschule auf einen Mantel. Sie war in Wien, um bei der IAEA (Internationale Atomenergie-Behörde) in der UNO-City einen Vortrag über die Nachhaltigkeit der Nuklearforschung zu halten. Victoria macht sich ja schon lange für den Umweltschutz stark. Seit einem Erlebnis am Mittelmeer – auf ihrer Tochter befand sich nach dem Schwimmen Mikroplastik – verzichtet sie sogar auf Fisch und die ganze Familie lebt seither vegetarisch.