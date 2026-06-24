Schreck bei Ö3-Moderatorin Anna Kratki: Ehemann verlor Ring im Meer

Vor rund einem Jahr haben Ö3-Moderatorin Anna Kratki und Puls4-Moderator Alex Kratki geheiratet. Im Griechenland-Urlaub haben die beiden jetzt ihren ersten Hochzeitstag gefeiert und da ist es zu einem Schreckmoment gekommen, wie Anna Kratki am Mittwoch im Ö3-Wecker erzählte.

Denn ihrem Ehemann ist sein Ring ins Meer gefallen. Alex Kratki meldete sich gleich per Anruf im Studio, um die Geschichte zu schildern. „Als mir dieser Ehering abhandengekommen ist im Meer, ist mir sowas von der Reis gegangen, weil ich habe sofort die Stimme von meiner Schwiegermutter und von der Anna im Kopf gehabt: ,Ich hab's dir ja gesagt.'“