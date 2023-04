Klassiker: "Schokoschirmchen, Schatzerl": Schwarzenegger zeigt österreichische Naschereien

In den Osternesterln wird man am morgigen Ostersonntag wieder ganz viele süße Naschereien finden - Österreich hat da ja wirklich einiges zu bieten. Das weiß auch "Terminator" Arnold Schwarzenegger, der das der US-amerikanischen Schauspielerin Linda Hamilton einmal so richtig zeigen wollte.

Das Video zu "Snack Wars" wurde eigentlich schon 2019 aufgenommen, kursiert aber gerade wieder in den sozialen Netzwerken.