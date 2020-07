Schmerzen wegen Let's Dance: Lili Paul-Roncalli muss in Reha

Während Lili Paul-Roncalli via Instagram traumhafte Urlaubsschnappschüsse aus Mallorca schickt, ist sie dort aber nicht zum reinen Vergnügen, sondern befindet sich in Reha.

"Als Sportlerin muss ich meinen Körper permanent fit halten und kann das Training nicht einfach komplett einstellen. Deshalb halte ich mich auch während meines derzeitigen Aufenthalts auf Mallorca an die von meinem Physiotherapeuten empfohlenen Übungen – sei es nun an Land oder auch mal bei Sonnenschein im Pool", so die Akrobatin.