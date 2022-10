Schlagerstar Nik. P meldet sich nach Bandscheiben-OP aus dem Krankenhaus

Schlagerstar Nik P. (60) musste ja kurzfristig ein Konzert absagen, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte höllische Schmerzen, konnte weder sitzen, stehen, noch gehen. Ein Bandscheibenvorfall machte einen Auftritt unmöglich.

Er musste sich sogar einer OP unterziehen. Das Schlimmste sei jetzt aber überstanden, wie der Sänger via Instagram seine Fans wissen ließ.

"Die letzten Tage ging es mir leider nicht gut. Ich musste einen Bandscheibenvorfall operieren, der mir große Schmerzen verursacht hatte. Ein tolles Ärzteteam in einer Klinik hier in Salzburg hat mich operiert und ich befinde mich wieder auf dem Weg der Besserung", so der Sänger.