Schlagerstar Melissa Naschenweng trauert um ihre geliebte Omi

"Und obwohl ich gut auf die Nachricht vorbereitet war, ich noch Gelegenheit hatte, mich daheim von ihr zu verabschieden, lie├č sie mich doch aus allen Wolken st├╝rzen", so Naschenweng via Facebook.

"Nat├╝rlich hab ich mir sofort die Frage gestellt, ob ich nun ├╝berhaupt in der Lage bin, in Linz aufzutreten - aber das war dann recht schnell beantwortet. Erstens, weil sich das meine Oma so gew├╝nscht h├Ątte. Und au├čerdem bin ich ganz sicher: Sie war am Samstagabend bei mir und unter meinen G├Ąsten, hat mir da ganz viel Kraft gegeben und zu einem unglaublichen, unvergesslichen Moment in meinem Leben verholfen, f├╝r den ich jetzt sehr, sehr dankbar bin", postete sie.