Warum Schlagerstar Hansi Hinterseer so gerne "Moonboots" trägt

Schlagerstar Hansi Hinterseer und seine Fell-"Moonboots" gehören einfach zusammen. Wie es eigentlich dazu kam, erzählte er jetzt Lukas Brunner bei "Da Podcast auf Tirolerisch".

"In den 70er-Jahren war das der Modeschuh. In Italien sowieso schon, die waren da immer schon voraus. Und wie wir als Skifahrer mit den Italienern unterwegs waren, haben wir das einfach kaufen müssen. Ich habe die Schuhe wirklich am Dachboden oben gehabt und dann sind meine Weihnachtssendungen gekommen und da hat es eine Szene gegeben, wo ich durch den Schnee gestapft bin. Da haben sie gesagt, das wird ein bissl nass werden, da brauchst du gute Schuhe. Dann habe ich die Fellstiefel hergenommen, die sind mir in den Kopf gekommen."