Schlagersängerin Monika Martin verarbeitet Tod ihrer Mutter in neuem Album

Seit 30 Jahren steht Schlagersängerin Monika Martin (64) auf der Bühne und hat mit "Sommerland" jetzt ein ganz persönliches Album vorgelegt.

"'Sommerland'" wird bei den Kelten jener Bereich genannt, der mit unserem Paradies gleichzusetzen ist. Seelen, die vorausgegangen sind, gehen dorthin und irgendwann sehen wir uns dort alle wieder. Dies kommt nicht von ungefähr, da vor 2,5 Jahren meine geliebte Mutti vorausgegangen ist und jeder der schon mal einen geliebten Menschen ,verloren’ hat, weiß, dass die Liebe unsterblich ist“, so Monika Martin zum KURIER, als sie ihr neuestes Werk in Wien vorstellte.