Schlagersängerin Monika Martin verarbeitet Tod ihrer Mutter in neuem Album
Seit 30 Jahren steht Schlagersängerin Monika Martin (64) auf der Bühne und hat mit "Sommerland" jetzt ein ganz persönliches Album vorgelegt.
"'Sommerland'" wird bei den Kelten jener Bereich genannt, der mit unserem Paradies gleichzusetzen ist. Seelen, die vorausgegangen sind, gehen dorthin und irgendwann sehen wir uns dort alle wieder. Dies kommt nicht von ungefähr, da vor 2,5 Jahren meine geliebte Mutti vorausgegangen ist und jeder der schon mal einen geliebten Menschen ,verloren’ hat, weiß, dass die Liebe unsterblich ist“, so Monika Martin zum KURIER, als sie ihr neuestes Werk in Wien vorstellte.
Auch nach 30 Jahren denkt sie übrigens nicht ans Aufhören. „Nein, diese Gedanken kenne ich nicht, denn wenn ich einmal nicht mehr singe, würde ich seelisch zugrunde gehen. Deshalb freut es mich nach wie vor auch dieses Jahr auf Solo-Tour zu gehen und bin meinem Publikum sehr dankbar, dass ich das nach 30 Jahren noch immer machen darf.“
Und wenn sie nicht gerade auf der Bühne oder im Tonstudio steht, dann setzt sie sich für Tierschutz ein. „Weil es mir bewusst geworden ist, dass Tiere, genauso wie wir Menschen, eine Seele haben und dass Tiere genauso Schmerz, Leid und Freude empfinden. Daher ist es ganz wichtig, sich auch als Konsument darüber Gedanken zu machen, welches Fleisch wir kaufen und essen: Fleisch von Tieren, die das Sonnenlicht nie gesehen haben, oder von Tieren, die zumindest ein glückliches, artgerechtes Leben führen durften.“
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